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В РФ 72-летнюю пенсионерку приговорили к 5,5 годам тюрьмы за антивоенные посты в соцсети

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 января 2024, 13:22
В РФ 72-летнюю пенсионерку приговорили к 5,5 годам тюрьмы за антивоенные посты в соцсети
Фото: «Сетевые свободы»

Суд в Ростовской области РФ приговорил местную жительницу Евгению Майбороду к пяти с половиной годам колонии по делу о так называемых "фейках" о российской армии

Источник: "ОВД-Инфо", "Радио Свобода"

Детали: Так называемый "суд" признал, что 72-летняя пенсионерка распространяла в сети "ВКонтакте" "фейки" по мотивам политической ненависти и призывы к экстремистской деятельности. В деле упомянуты два поста Майбороды. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, которые не совпадают с версией министерства обороны России.

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На странице пенсионерки во "ВКонтакте" содержалось много антивоенных постов, в том числе сравнивающих российскую власть с руководством нацистской Германии.

Пенсионерка признала авторство постов и объяснила их тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами здания, в которое попали снаряды.

В январе 2023 года пенсионерку оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии в сети "ВКонтакте". На заседании суда пенсионерка говорила, что не согласна с действиями российской армии и Кремля в отношении Украины и негативно оценивает деятельность и личные качества президента России Владимира Путина.

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По подсчетам "ОВД-Инфо", дела за антивоенную позицию в России возбудили как минимум против 830 человек, в том числе против не менее 250 - по статье о фейках о российской армии.

Темы: Росcиявойна
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