ЦРУ запрещает своим аналитикам пользоваться Telegram с рабочих гаджетов – СМИ

Американское Центральное разведывательное управление запрещает своим аналитикам использовать мессенджер Telegram с рабочих компьютеров.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Само правительство (США - ред.) может настороженно относиться к некоторым инструментам, используемым для сбора OSINT.

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Например, в ЦРУ российским аналитикам запрещено использовать свои стационарные компьютеры для доступа к социальной сети Telegram, которая популярна среди российских военных блогеров. Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что вынуждает их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению, по словам людей, знакомых с ситуацией, которые пожелали остаться анонимными, чтобы обсудить операции ЦРУ".

Детали: Издание отмечает, что раньше шпионаж касался поиска закрытой информации, а теперь – того, что скрывается у всех на виду.

Дословно: "Потрясающее количество данных, от сообщений в Facebook и видеороликов на YouTube до данных о местонахождении с мобильных телефонов и автомобильных приложений, находится в открытом доступе в Интернете и доступна любому, кто ищет.

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Американские спецслужбы годами пытались получить доступ к таким данным, которые они называют разведданными из открытых источников, или OSINT".

Больше деталей: В то же время, как отмечает Bloomberg, в случае OSINT проблема заключается в отсеивании полезной информации из "немыслимого количества информации, доступной в цифровом формате".

Для этого в ЦРУ разработали инструмент, подобный ChatGPT, который использует искусственный интеллект для просеивания постоянно растущего потока данных. Теперь, пишет издание, этот инструмент, доступный тысячам пользователей в федеральном правительстве, указывает аналитикам на самую важную информацию и автоматически суммирует контент.

Несмотря на прогресс, многие высокопоставленные американские политики называют усилия ЦРУ в сфере открытых источников недостаточными, как утверждает издание.

Например, одной из проблем является плохая координация между ведомствами.

Дословно: "Различные ведомства собирают данные самостоятельно, не обязательно сообщая, кто что собирает, и не обозначая данные таким образом, чтобы они могли объединять свою работу и чтобы к ним имели доступ люди с разными уровнями допуска к секретной информации.

Правила сбора и обмена разведывательной информацией в разных ведомствах отличаются, равно как и определение того, что именно считается OSINT".