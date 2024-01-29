У ЄС спростували, що узгодили удар по економіці Угорщини – ЗМІ

У Євросоюзі прокоментували інформацію, що з'явилася у виданні Financial Times щодо розробки плану з підриву економіки Угорщини, якщо прем'єр країни Віктор Орбан накладе вето на виділення фінансування Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на неназваного європейського посадовця, передає "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи статтю в Financial Times, співрозмовник агентства сказав, що наведений у матеріалі план є довідковою запискою, написаною Секретаріатом ради під свою відповідальність, яка описує поточний стан угорської економіки.

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Дослівно: "Це – фактичний документ, який не відображає статусу поточних переговорів щодо багаторічного бюджету ЄС (Multiannual Financial Framework) між представниками держав-членів ЄС і на рівні лідерів ЄС. У записці не описується будь-який конкретний план, що стосується MFF і Українського фонду, а також не викладається будь-який план, що стосується Угорщини".

Більше деталей: За словами посадовця, переговори про MFF тривають і "завжди ґрунтувалися на пошуку компромісу, прийнятного для всіх 27 країн-членів ЄС".

Що було раніше:

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За даними видання Financial Times, лідери ЄС нібито були готові публічно оголосити про повне припинення будь-якого фінансування Угорщини, щоб налякати ринки, спровокувати ажіотаж на національну валюту форинт і різке зростання вартості запозичень.

У п'ятницю посадовець ЄС заявив, що переговори про схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина не проявляє гнучкості напередодні саміту 1 лютого.

А перед цим агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро.

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