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В ЕС опровергли, что согласовали удар по экономике Венгрии - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 14:37
В ЕС опровергли, что согласовали удар по экономике Венгрии - СМИ
Фото: Getty Images

В Евросоюзе прокомментировали информацию, появившуюся в издании Financial Times относительно разработки плана по подрыву экономики Венгрии, если премьер страны Виктор Орбан наложит вето на выделение финансирования Украине в размере 50 миллиардов евро.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на неназванного европейского чиновника, передает "Европейская правда"

Детали: Комментируя статью в Financial Times, собеседник агентства сказал, что приведенный в материале план является справочной запиской, написанной Секретариатом совета под свою ответственность, которая описывает текущее состояние венгерской экономики.

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Дословно: "Это – фактический документ, который не отражает статуса текущих переговоров по многолетнему бюджету ЕС (Multiannual Financial Framework) между представителями государств-членов ЕС и на уровне лидеров ЕС. В записке не описывается какой-либо конкретный план, касающийся MFF и Украинского фонда, а также не излагается какой-либо план, касающийся Венгрии".

Больше деталей: По словам чиновника, переговоры о MFF продолжаются и "всегда основывались на поиске компромисса, приемлемого для всех 27 стран-членов ЕС".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным издания Financial Times, лидеры ЕС якобы были готовы публично объявить о полном прекращении любого финансирования Венгрии, чтобы напугать рынки, спровоцировать ажиотаж на национальную валюту форинт и резкий рост стоимости заимствований.
  • В пятницу чиновник ЕС заявил, что переговоры об одобрении четырехлетней программы финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро усложняются, поскольку Венгрия не проявляет гибкости накануне саммита 1 февраля.
  • А перед этим агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро.

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Темы: ЕСВенгрияэкономикаУкраина
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