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Українцям надсилають повідомлення про "здачу країни" нібито від Зеленського – ЦПД

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 29 січня 2024, 15:27
Українцям надсилають повідомлення про здачу країни нібито від Зеленського – ЦПД
фото ЦПД

Центр протидії дезінформації попереджає, що ворог надсилає на електронні скриньки українців повідомлення нібито від "Офісу президента України".

Джерело: Центр продиції дезінформації

Дослівно: "На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про "припинення вогню з РФ" та "передачу країні-агресору частини територій".

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Насправді поширювані повідомлення – фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави".

Деталі: У ЦПД просять не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс, та вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах. 

У ЦПД також радять завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел, використовувати антивірусне програмне забезпечення і вчасно операційну систему.

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ЦПД

Теми: ЗеленськийОфіс президентатехнологіїінтернет
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