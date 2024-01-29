Украинцам присылают сообщения о "сдаче страны" якобы от Зеленского – ЦПД
Центр противодействия дезинформации предупреждает, что враг присылает на электронные ящики украинцев сообщения якобы от "Офиса президента Украины".
Источник: Центр продиции дезинформации
Дословно: "На электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них говорится о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий".
На самом деле распространяемые сообщения - фейк российской ИПСО, которая имеет целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства".
Детали: В ЦПД просят не переходить по сомнительным гиперссылкам, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс, и вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.
В ЦПД также советуют загружать программы и приложения только из официальных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и вовремя обновлять операционную систему.