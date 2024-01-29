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Украинцам присылают сообщения о "сдаче страны" якобы от Зеленского – ЦПД

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 29 января 2024, 15:27
Украинцам присылают сообщения о сдаче страны якобы от Зеленского – ЦПД
фото ЦПД

Центр противодействия дезинформации предупреждает, что враг присылает на электронные ящики украинцев сообщения якобы от "Офиса президента Украины".

Источник: Центр продиции дезинформации

Дословно: "На электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них говорится о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий".

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На самом деле распространяемые сообщения - фейк российской ИПСО, которая имеет целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства".

Детали: В ЦПД просят не переходить по сомнительным гиперссылкам, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс, и вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах. 

В ЦПД также советуют загружать программы и приложения только из официальных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и вовремя обновлять операционную систему.

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ЦПД

Темы: ЗеленскийОфис президентатехнологииинтернет
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