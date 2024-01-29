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Військовий обіцяв другу за $10 тисяч заховати його від мобілізації в лавах прикордонників

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 січня 2024, 15:34
Військовий обіцяв другу за $10 тисяч заховати його від мобілізації в лавах прикордонників
фото прокуратури

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю за фактом зловживання впливом.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, майстер-сержант пообіцяв знайомому, що допоможе його товаришу уникнути мобілізації – працевлаштує до однієї з військових частин або установ, підпорядкованих Західному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України.

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За гроші підозрюваний мав з’ясувати деталі щодо проведення добору кандидатів на військову службу, а також зобов’язувався вплинути на колег, з якими перебуває у дружніх відносинах. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США". 

Деталі: Повідомляється, що чоловіка затримали чоловіка під час отримання 5 тис. доларів США авансу.

 

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. 

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Теми: ухилянтипрокуратураЛьвівщина
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