Військовий обіцяв другу за $10 тисяч заховати його від мобілізації в лавах прикордонників
На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю за фактом зловживання впливом.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "За даними слідства, майстер-сержант пообіцяв знайомому, що допоможе його товаришу уникнути мобілізації – працевлаштує до однієї з військових частин або установ, підпорядкованих Західному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України.
За гроші підозрюваний мав з’ясувати деталі щодо проведення добору кандидатів на військову службу, а також зобов’язувався вплинути на колег, з якими перебуває у дружніх відносинах. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США".
Деталі: Повідомляється, що чоловіка затримали чоловіка під час отримання 5 тис. доларів США авансу.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.