Военный обещал другу за $10 тысяч спрятать его от мобилизации в рядах пограничников
На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему по факту злоупотребления влиянием.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По данным следствия, мастер-сержант пообещал знакомому, что поможет его товарищу избежать мобилизации - трудоустроит в одну из воинских частей или учреждений, подчиненных Западному региональному управлению Государственной пограничной службы Украины.
За деньги подозреваемый должен был выяснить детали относительно проведения отбора кандидатов на военную службу, а также обязывался повлиять на коллег, с которыми находится в дружеских отношениях. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов США".
Детали: Сообщается, что мужчину задержали мужчину во время получения 5 тыс. долларов США аванса.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.