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Военный обещал другу за $10 тысяч спрятать его от мобилизации в рядах пограничников

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 января 2024, 15:34
Военный обещал другу за $10 тысяч спрятать его от мобилизации в рядах пограничников
фото прокуратуры

На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему по факту злоупотребления влиянием.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, мастер-сержант пообещал знакомому, что поможет его товарищу избежать мобилизации - трудоустроит в одну из воинских частей или учреждений, подчиненных Западному региональному управлению Государственной пограничной службы Украины.

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За деньги подозреваемый должен был выяснить детали относительно проведения отбора кандидатов на военную службу, а также обязывался повлиять на коллег, с которыми находится в дружеских отношениях. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов США". 

Детали: Сообщается, что мужчину задержали мужчину во время получения 5 тыс. долларов США аванса.

 

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

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Темы: уклонистыпрокуратураЛьвовщина
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