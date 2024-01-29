Прем’єр Грузії підтвердив свою відставку

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що подає у відставку.

Джерело: "Європейська правда", "Эхо Кавказа".

Деталі: "Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра", – сказав Гарібашвілі на спеціальному брифінгу, таким чином підтвердивши інформацію, яку раніше поширили грузинські ЗМІ.

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ЗМІ відзначали, що на посаду глави уряду буде представлено кандидатуру глави правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе. Гарібашвілі, зі свого боку, стане головою "Мрії".

"Не приховую від вас, що в політраді обговорювали можливість, щоб я залишався на посаді до літа, до початку виборчої кампанії, але я вирішив ухвалити це рішення зараз. Важливо, щоб наступний прем'єр-міністр вчасно представив свою команду і сформував новий уряд. Бажаю успіхів новому прем'єр-міністру", – сказав Гарібашвілі.

Політик вказав на "внутрішню демократію", що діє в керівній партії, "найбільш очевидним проявом якої є ротаційний принцип".

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Після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах 2012 року Іраклій Гарібашвілі обіймав посаду глави МВС. Після відставки Бідзіни Іванішвілі з посади прем'єр-міністра він очолював уряд у 2013-2015 роках, у лютому 2021 року знову очолив уряд.

Іраклій Кобахідзе був спікером парламенту Грузії. Він залишив посаду 2019 року після "ночі Гаврилова" – на тлі масових протестів у Тбілісі. У січні 2021 року його призначили головою керівної партії.

Довідково: 26 жовтня цього року в Грузії очікуються парламентські вибори.