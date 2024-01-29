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Премьер Грузии подтвердил свою отставку

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 15:53
Премьер Грузии подтвердил свою отставку
ИРАКЛИ ГАРИБАШВИЛИ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что подает в отставку.

Источник: "Европейская правда", "Эхо Кавказа".

Детали: "Сегодня я покидаю пост премьер-министра", – сказал Гарибашвили на специальном брифинге, таким образом подтвердив информацию, которую ранее распространили грузинские СМИ.

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СМИ отмечали, что на должность главы правительства будет представлена кандидатура главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили, в свою очередь, станет главой "Мечты".

"Не скрываю от вас, что в политсовете обсуждали возможность, чтобы я оставался на посту до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру", – сказал Гарибашвили.

Политик указал на "внутреннюю демократию", действующую в правящей партии, "наиболее очевидным проявлением которой является ротационный принцип".

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После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года Ираклий Гарибашвили занимал должность главы МВД. После отставки Бидзины Иванишвили с поста премьер-министра он возглавлял правительство в 2013-2015 годах, в феврале 2021 года снова возглавил правительство.

Ираклий Кобахидзе был спикером парламента Грузии. Он покинул пост в 2019 году после "ночи Гаврилова" – на фоне массовых протестов в Тбилиси. В январе 2021 года его назначили председателем правящей партии.

Справочно: Как известно, 26 октября этого года в Грузии ожидаются парламентские выборы.

Темы: Грузия
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