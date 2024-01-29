"Запіканка з паспортом": чоловік під виглядом прогулянки тікав до Румунії – ДПСУ
На Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: Правоохоронці зазначають, що, надивившись у мережі інтернет відео-інструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію Карпатським високогір’ям та вирушив у подорож.
Українець мав з собою внутрішній паспорт, а щоб при зустрічі з прикордонниками приховати справжню мету прибуття на Закарпаття, паспорт громадянина України для виїзду за кордон вирішив сховати у боксі з їжею. Документ, запакований у поліетилен прикордонники виявили під час огляду речей молодика.
Кінцевою метою закордонної мандрівки українця мала стати Німеччина.
Стосовно затриманого правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення.