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"Запіканка з паспортом": чоловік під виглядом прогулянки тікав до Румунії – ДПСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 січня 2024, 16:03
Запіканка з паспортом: чоловік під виглядом прогулянки тікав до Румунії – ДПСУ
фото ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Правоохоронці зазначають, що, надивившись у мережі інтернет відео-інструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію Карпатським високогір’ям та вирушив у подорож.

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Українець мав з собою внутрішній паспорт, а щоб при зустрічі з прикордонниками приховати справжню мету прибуття на Закарпаття, паспорт громадянина України для виїзду за кордон вирішив сховати у боксі з їжею. Документ, запакований у поліетилен прикордонники виявили під час огляду речей молодика.

Кінцевою метою закордонної мандрівки українця мала стати Німеччина.

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Стосовно затриманого правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення.

Теми: ухилянтиПрикордонна служба
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