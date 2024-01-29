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"Запеканка с паспортом": мужчина под видом прогулки прибирался в Румынию – ГПСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 января 2024, 16:03
Запеканка с паспортом: мужчина под видом прогулки прибирался в Румынию – ГПСУ
фото ГПСУ

На Закарпатье пограничники задержали 22-летнего жителя Кривого Рога, который пытался незаконно попасть в Румынию через горный участок границы.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Правоохранители отмечают, что, насмотревшись в сети интернет видео-инструктажей по горному туризму, молодой человек самостоятельно составил себе маршрут движения из Украины в Румынию по Карпатскому высокогорью и отправился в путешествие.

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Украинец имел с собой внутренний паспорт, а чтобы при встрече с пограничниками скрыть истинную цель прибытия в Закарпатье, паспорт гражданина Украины для выезда за границу решил спрятать в боксе с едой. Документ, упакованный в полиэтилен пограничники обнаружили при осмотре вещей молодого человека.

Конечной целью зарубежного путешествия украинца должна была стать Германия.

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В отношении задержанного правоохранители составили протокол об админправонарушении.

Темы: уклонистыПограничная служба
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