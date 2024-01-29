РосЗМІ: в трьох північно-західних регіонах РФ глушать інтернет, щоб захиститись від дронів

Російські медіа повідомили, що у Ленінградській, Новгородській і Псковській областях РФ ночами відключають мобільний інтернет для боротьби із атаками безпілотників.

Джерело: російське видання "Новая газета. Европа"

Деталі: Видання вказує, що російські ЗМІ "Коммерсант" і "РБК" з посиланням на джерела повідомили, що відключення інтернету в трох областях з 25 до 30 січня пов'язане з "доналаштуванням обладнання силових відомств" для боротьби з дронами.

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Місцева російська влада повідомила, що через технічні роботи може ускладнитися робота платіжних сервісів, також є ризики проблем із безготівковою оплатою через термінали або під час зняття грошей через банкомати і з роботою застосунків таксі. Крім цього, можуть не працювати системи відеоспостереження та відеоаналітики.

За офіційною інформацією, відключення пов'язані з "проведенням технічних робіт із переналаштування радіочастотного спектра передавального обладнання".

Дослівно: "За даними видання ("Новая газета. Европа" - ред.) мобільний інтернет також відключають для доналаштування антидронових систем. Це пов'язано, зокрема, і з поїздками президента РФ Володимира Путіна, який відвідав 26 січня Санкт-Петербург, вважає один зі співрозмовників газети."

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Із "візитом високопоставлених осіб у супроводі ФСО" пов'язало вимкнення мобільного інтернету на Північно-Заході Росії і джерело РБК. 27 січня Путін і Олександр Лукашенко відвідували заходи до 80-річчя зняття блокади Ленінграда, а сьогодні, 29 січня, у Петербурзі відбудуться зустрічі в рамках Союзної держави.

Джерела РБК заявили, що вимкнення інтернету необхідне не для роботи російських безпілотників, а для зниження загрози атак. "Для наведення безпілотники використовують сигнал GPS, який російська влада спеціально спотворює, у денний час - власні камери спостереження, у нічний - стільникові вишки на землі", - розповідає співрозмовник. Те, що зв'язок 4G блокують тільки вночі, він пояснив тим, що саме в цей час здебільшого відбуваються атаки з використанням безпілотників".

Деталі: Також видання підкреслює, що нещодавно стався один із найтриваліших збоїв в Республіці Саха (Якутія), де з 23 січня не працювали WhatsApp і Telegram, але вдень 27 січня роботу застосунків відновили. Це могло бути пов’язано зі спробою влади якось вплинути на протести, що спалахнули в республіці після вбивства місцевого жителя.