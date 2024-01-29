РосСМИ: в трех северо-западных регионах РФ глушат интернет, чтобы защититься от дронов

Российские медиа сообщили, что в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях РФ по ночам отключают мобильный интернет для борьбы с атаками беспилотников.

Источник: российское издание "Новая газета. Европа"

Детали: Издание указывает, что российские СМИ "Коммерсант" и "РБК" со ссылкой на источники сообщили, что отключение интернета в трех областях с 25 по 30 января связано с "донастройкой оборудования силовых ведомств" для борьбы с дронами.

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Местные российские власти сообщили, что из-за технических работ может осложниться работа платежных сервисов, также есть риски проблем с безналичной оплатой через терминалы или при снятии денег через банкоматы и с работой приложений такси. Кроме этого, могут не работать системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

По официальной информации, отключения связаны с "проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования".

Дословно: "По данным издания ("Новая газета. Европа" - ред.) мобильный интернет также отключают для донастройки антидронових систем. Это связано, в частности, и с поездками президента РФ Владимира Путина, который посетил 26 января Санкт-Петербург, считает один из собеседников газеты.

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С "визитом высокопоставленных лиц в сопровождении ФСО" связал отключение мобильного интернета на Северо-Западе России и источник РБК. 27 января Путин и Александр Лукашенко посещали мероприятия к 80-летию снятия блокады Ленинграда, а сегодня, 29 января, в Петербурге состоятся встречи в рамках Союзного государства.

Источники РБК заявили, что отключение интернета необходимо не для работы российских беспилотников, а для снижения угрозы атак. "Для наведения беспилотники используют сигнал GPS, который российские власти специально искажают, в дневное время - собственные камеры наблюдения, в ночное - сотовые вышки на земле", - рассказывает собеседник. То, что связь 4G блокируют только ночью, он объяснил тем, что именно в это время в основном происходят атаки с использованием беспилотников".

Детали: Также издание подчеркивает, что недавно произошел один из самых длительных сбоев Республике Саха (Якутия), где с 23 января не работали WhatsApp и Telegram, но днем 27 января работу приложений восстановили. Это могло быть связано с попыткой властей как-то повлиять на протесты, вспыхнувшие в республике после убийства местного жителя.