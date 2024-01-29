Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російську фігуристку Валієву дискваліфікували за допінг: РФ втратить олімпійське "золото"

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 січня 2024, 16:25
Російську фігуристку Валієву дискваліфікували за допінг: РФ втратить олімпійське золото
Каміла Валієва. фото Getty Images

Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки через допінг-справу і позбавив усіх медалей починаючи з 25 грудня 2021 року.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: У вердикті CAS зазначається, що Валієва порушила антидопінгові правила під час змагань на Олімпійських іграх-2022. Йдеться про позитивний допінг-тест, результат якого виявили вже після того, як російська фігуристка стала однією з чемпіонок Пекіна у командних змаганнях.

Реклама:

Валієву у підсумку допустили до особистих змагань на Олімпіаді-2022. Однак того ж місяця, у лютому 2022 року, Міжнародне антидопінгове агентство підтвердило, що Валієва порушила антидопінгові правила.

Розгляд справи Каміли Валієвої у CAS тривав з листопада 2022 року. WADA вимагала покарати російську фігуристку дискваліфікацією на чотири роки — саме цей вердикт і затвердили у Спортивному арбітражному суді.

Термін дискваліфікації Валієвої від виступів у фігурному катанні бере відлік з 25 грудня 2021 року. Крім заборони змагатися, російську фігуристку позбавили усіх медалей, нагород і призових коштів за участь у турнірах.

ВІДЕО ДНЯ

Серед втрачених медалей Валієвої – "золото" чемпіонату Європи-2022.

Таким чином, Росія втратить і "золото" командних змагань, здобуте на Олімпіаді-2022. Це означає, що олімпійськими чемпіонами після перерозподілу медалей мають стати Сполучені Штати (чинні срібні призери Ігор у Пекіні). Тоді як "срібло" та "бронзу", відповідно отримають Японія та Канада, яка закінчила Олімпіаду на четвертому місці у команді.

Нагадаємо: В грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав". До списку потрапила і Валієва, яка підтримує путінський режим, що ров'язав повномасштабну війну проти Україну.

Теми: спортРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

спорт
Після Аustralian Open одразу три українки ввійшли у ТОП-30 рейтингa WTA
Українка Кіченок програла у парному фіналі Aus Open
Українська тенісистка вперше в кар'єрі вийшла у фінал жіночого парного Грендслему
Останні новини
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
20:12
У короля Британії виявили рак
20:05
Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України: допоможуть залучити пів мільярда євро
Усі новини...
Реклама: