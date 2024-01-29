Російську фігуристку Валієву дискваліфікували за допінг: РФ втратить олімпійське "золото"

Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки через допінг-справу і позбавив усіх медалей починаючи з 25 грудня 2021 року.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: У вердикті CAS зазначається, що Валієва порушила антидопінгові правила під час змагань на Олімпійських іграх-2022. Йдеться про позитивний допінг-тест, результат якого виявили вже після того, як російська фігуристка стала однією з чемпіонок Пекіна у командних змаганнях.

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Валієву у підсумку допустили до особистих змагань на Олімпіаді-2022. Однак того ж місяця, у лютому 2022 року, Міжнародне антидопінгове агентство підтвердило, що Валієва порушила антидопінгові правила.

Розгляд справи Каміли Валієвої у CAS тривав з листопада 2022 року. WADA вимагала покарати російську фігуристку дискваліфікацією на чотири роки — саме цей вердикт і затвердили у Спортивному арбітражному суді.

Термін дискваліфікації Валієвої від виступів у фігурному катанні бере відлік з 25 грудня 2021 року. Крім заборони змагатися, російську фігуристку позбавили усіх медалей, нагород і призових коштів за участь у турнірах.

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Серед втрачених медалей Валієвої – "золото" чемпіонату Європи-2022.

Таким чином, Росія втратить і "золото" командних змагань, здобуте на Олімпіаді-2022. Це означає, що олімпійськими чемпіонами після перерозподілу медалей мають стати Сполучені Штати (чинні срібні призери Ігор у Пекіні). Тоді як "срібло" та "бронзу", відповідно отримають Японія та Канада, яка закінчила Олімпіаду на четвертому місці у команді.

Нагадаємо: В грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав". До списку потрапила і Валієва, яка підтримує путінський режим, що ров'язав повномасштабну війну проти Україну.