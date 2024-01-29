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Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг: РФ потеряет олимпийское "золото"

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 января 2024, 16:25
Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг: РФ потеряет олимпийское золото
Камилла Валиева. фото Getty Images

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допингового дела и лишил всех медалей начиная с 25 декабря 2021 года.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: В вердикте CAS отмечается, что Валиева нарушила антидопинговые правила во время соревнований на Олимпийских играх-2022. Речь идет о положительном допинг-тесте, результат которого обнаружили уже после того, как российская фигуристка стала одной из чемпионок Пекина в командных соревнованиях.

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Валиеву в итоге допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде-2022. Однако в том же месяце, в феврале 2022 года, Международное антидопинговое агентство подтвердило, что Валиева нарушила антидопинговые правила.

Рассмотрение дела Камилы Валиевой в CAS продолжалось с ноября 2022 года. WADA требовала наказать российскую фигуристку дисквалификацией на четыре года – именно этот вердикт и утвердили в Спортивном арбитражном суде.

Срок дисквалификации Валиевой от выступлений в фигурном катании берет отсчет с 25 декабря 2021 года. Кроме запрета соревноваться, российскую фигуристку лишили всех медалей, наград и призовых средств за участие в турнирах.

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Среди потерянных медалей Валиевой – "золото" чемпионата Европы-2022.

Таким образом, Россия потеряет и "золото" командных соревнований, добытое на Олимпиаде-2022. Это означает, что олимпийскими чемпионами после перераспределения медалей должны стать Соединенные Штаты (действующие серебряные призеры Игр в Пекине). Тогда как "серебро" и "бронзу", соответственно получат Япония и Канада, которая закончила Олимпиаду на четвертом месте в команде.

Напомним: В декабре 2022 года Верховная Рада приняла закон "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из Российской Федерации и других государств". В список попала и Валиева, которая поддерживает путинский режим, развязавший полномасштабную войну против Украины.

Темы: спортРосcия
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