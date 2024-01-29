Кулеба розповів, як вирішуватимуть суперечку з Угорщиною щодо нацменшин

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна налаштована на остаточне вирішення суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин, для цього буде працювати спеціальна комісія під егідою МЗС, щоб за 10 днів внести "остаточну ясність".

Джерело: Кулеба на пресконференції з главою ОП Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали.

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Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн, конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність".

Деталі: Міністр уточнив, що питанню нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді.

За його словами, угорський міністр перерахував перелік питань, які з точки зору угорської сторони потребують або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів.

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За його словами, якщо раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС, то тепер є бажання мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того щоб "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".

Що було раніше: