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Кулеба рассказал, как будут решать спор с Венгрией по нацменьшинствам

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 17:08
Кулеба рассказал, как будут решать спор с Венгрией по нацменьшинствам
дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настроена на окончательное решение спора с Венгрией относительно прав нацменьшинств, для этого будет работать специальная комиссия под эгидой МИД, чтобы за 10 дней внести "окончательную ясность".

Источник: Кулеба на пресс-конференции с главой ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Мы договорились об одной простой вещи. Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств, мы этот перечень получили.

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Мы договорились, что под эгидой МИД мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача: через десять дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран, конкретное понимание, как и что из того перечня вопросов, которые мы получили, требует решения, или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность".

Детали: Министр уточнил, что вопросу нацменьшинств была посвящена значительная часть встречи в Ужгороде.

По его словам, венгерский министр перечислил перечень вопросов, которые с точки зрения венгерской стороны требуют или разъяснения, или уточнения, или дополнительного решения на уровне подзаконных актов.

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По его словам, если раньше в вопросе нацменьшинств речь шла о принятии решений в контексте членства Украины в ЕС, то теперь есть желание иметь эту дискуссию на двустороннем уровне, для того чтобы "окончательно урегулировать вопрос, который принципиально уже решен в интересах всех нацменьшинств".

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Темы: Кулеба ДмитрийВенгрияУкраина
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