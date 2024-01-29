Візит Сійярто: Єрмак заявив про "потужний крок" до зустрічі Зеленського й Орбана

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори з главою МЗС Угорщини засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.

Джерело: Єрмак у заявах для ЗМІ після переговорів в Ужгороді, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем’єр-міністра Угорщини і президента України. Вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і відкрила нову сторінку у наших відносинах".

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Деталі: За словами керівника ОП, конкретні дати не обговорювалися, але обидві сторони висловили зацікавленість, щоб зустріч відбулася якомога швидше.

Єрмак також зауважив: Київ зацікавлений у тому, щоб майбутня зустріч закінчилася "конкретними результатами".

Що передувало: Візит глави МЗС Угорщини Петера Сійярто почався із зустрічі з главою Закарпатської ОВА на угорсько-українському кордоні.

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Після того він вирушив на переговори до Ужгорода, де одним з основних питань була підготовка зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.

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