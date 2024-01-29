Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Визит Сийярто: Ермак заявил о "мощном шаге" к встрече Зеленского и Орбана

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 17:09
Визит Сийярто: Ермак заявил о мощном шаге к встрече Зеленского и Орбана
фото Офиса президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры с главой МИД Венгрии показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

Источник: Ермак в заявлениях для СМИ после переговоров в Ужгороде, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины. Считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Безусловно, мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и открыла новую страницу в наших отношениях".

Реклама:

Детали: По словам руководителя ОП, конкретные даты не обсуждались, но обе стороны выразили заинтересованность, чтобы встреча состоялась как можно скорее.

Ермак также отметил: Киев заинтересован в том, чтобы предстоящая встреча закончилась "конкретными результатами".

Что предшествовало: Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто начался со встречи с главой Закарпатской ОГА на венгерско-украинской границе.

ВИДЕО ДНЯ

После этого он отправился на переговоры в Ужгород, где одним из основных вопросов была подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.

Читайте также: Венгрия может зарыть топор войны? Объясняем, кто заставляет Орбана "помириться" с Украиной.

Темы: ВенгрияОрбанАндрей ЕрмакЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Военный обещал другу за 10 тысяч спрятать его от мобилизации в рядах пограничников
"Запеканка с паспортом": мужчина под видом прогулки прибирался в Румынию – ГПСУ
Украинцам присылают сообщения о "сдаче страны" якобы от Зеленского – ЦПД
У Украины почти миллионная армия, а в Авдеевке заборы из трупов россиян – Зеленский
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: