Визит Сийярто: Ермак заявил о "мощном шаге" к встрече Зеленского и Орбана

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры с главой МИД Венгрии показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

Источник: Ермак в заявлениях для СМИ после переговоров в Ужгороде, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины. Считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Безусловно, мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и открыла новую страницу в наших отношениях".

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Детали: По словам руководителя ОП, конкретные даты не обсуждались, но обе стороны выразили заинтересованность, чтобы встреча состоялась как можно скорее.

Ермак также отметил: Киев заинтересован в том, чтобы предстоящая встреча закончилась "конкретными результатами".

Что предшествовало: Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто начался со встречи с главой Закарпатской ОГА на венгерско-украинской границе.

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После этого он отправился на переговоры в Ужгород, где одним из основных вопросов была подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.

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