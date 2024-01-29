Остін повернувся до роботи в Пентагоні після хвороби
Понеділок, 29 січня 2024, 17:49
Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон уперше після екстреного хірургічного втручання на початку року, з лікарні його виписали ще 15 січня.
Джерело: речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, передає "Європейська правда"
Деталі: У короткому повідомленні зазначено, що міністр оборони США "сьогодні повернувся до роботи в Пентагон".
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Передісторія:
- Як відомо, Ллойда Остіна виписали з лікарні 15 січня після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати.
- Після цього він працював з дому – зокрема, очолив 18-те засідання Контактної групи з питань оборони України.
- Минулого тижня лікарі зазначили, що лікування Остіна триває добре, й додаткового хірургічного втручання не планують.
- Раніше у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.