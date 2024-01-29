Остін повернувся до роботи в Пентагоні після хвороби

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон уперше після екстреного хірургічного втручання на початку року, з лікарні його виписали ще 15 січня.

Джерело: речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, передає "Європейська правда"

Деталі: У короткому повідомленні зазначено, що міністр оборони США "сьогодні повернувся до роботи в Пентагон".

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