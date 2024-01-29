Остин вернулся к работе в Пентагоне после болезни

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 29 января, вернулся в Пентагон впервые после экстренного хирургического вмешательства в начале года, из больницы его выписали еще 15 января.

Источник: представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, передает "Европейская правда"

Детали: В коротком сообщении указано, что министр обороны США "сегодня вернулся к работе в Пентагон".

Реклама:

Предистория: