Остин вернулся к работе в Пентагоне после болезни
Понедельник, 29 января 2024, 17:49
Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 29 января, вернулся в Пентагон впервые после экстренного хирургического вмешательства в начале года, из больницы его выписали еще 15 января.
Источник: представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, передает "Европейская правда"
Детали: В коротком сообщении указано, что министр обороны США "сегодня вернулся к работе в Пентагон".
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Предистория:
- Как известно, Ллойда Остина выписали из больницы 15 января после двух недель лечения осложнений, возникших после операции из-за рака простаты. После этого он работал из дома – в частности, возглавил 18-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
- На прошлой неделе врачи отметили, что лечение Остина идет хорошо, и дополнительного хирургического вмешательства не планируется.
- Ранее в США возник значительный резонанс вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и топ-чиновники администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.