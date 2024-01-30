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Росіяни запускали групи "Шахедів" в Україну

Тетяна Олійник, Олена ІвашківВівторок, 30 січня 2024, 02:00
Росіяни запускали групи Шахедів в Україну
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 29 січня в Україні зафіксували російські "Шахеди". Повітряна тривога була оголошена у східних, центральних та південних областях і тривала близько двох годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у південних областях України.

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Дослівно: "Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області, прямують у напрямку Кіровоградщини".

Оновлено: О 21:40 повідомили, що у Дніпропетровській області загроза застосування ударних БпЛА.

О 22:09 військові повідомили, що друга група ударних БпЛА рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза є також для Одещини.

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О 22:38 повітряну тривогу оголосили на Черкащині. 

О 22:55 повідомили про "Шахеди" на Харківщині. Рухаються у напрямку Чугуєва. Також загроза ударних безпілотників з'явилася для Полтавщини.

Станом на 23:09 кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухаються на північний схід; на Кіровоградщині – на північний захід; на Дніпропетровщині – на Кіровоградщину; на Полтавщині – курсом на Миргород; на Харківщині – на захід, у бік Полтавщини. Також повідомляють, що нові групи "Шахедів" на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини. Напрямок руху – північний.

Вже через пів години повідомили про таку ситуацію: група на Миколаївщині рухається на північ; на Кіровоградщині рухаються на захід, на Полтавщині – курсом на північ, на Харківщині продовжують рух на захід у бік Полтавщини.

О 23:49 повітряна тривога поширилась на Вінниччину. 

О 00.10 ситуація з  "Шахедами" така:

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • Група  "Шахедів" на  півночі Миколаївщини рухається на  Кіровоградщину.
  • Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини.
  • Група ударних дронів на Полтавщині – курсом на північний схід.
  • Група "Шахедів" на Вінниччині  рухаються на північний схід.
  • Група "Шахедів" на Сумщині рухається на північ.

О 1.08  стало відомо, що група  "Шахедів" на  Черкащині рухається у напрямку Київщини.

Друга група "Шахедів" на Сумщині курсом на північ.

О 1.48 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривогабезпілотникиШахедПовітряні сили ЗСУ
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