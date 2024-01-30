Росіяни запускали групи "Шахедів" в Україну

Увечері 29 січня в Україні зафіксували російські "Шахеди". Повітряна тривога була оголошена у східних, центральних та південних областях і тривала близько двох годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у південних областях України.

Реклама:

Дослівно: "Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області, прямують у напрямку Кіровоградщини".

Оновлено: О 21:40 повідомили, що у Дніпропетровській області загроза застосування ударних БпЛА.

О 22:09 військові повідомили, що друга група ударних БпЛА рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза є також для Одещини.

ВІДЕО ДНЯ

О 22:38 повітряну тривогу оголосили на Черкащині.

О 22:55 повідомили про "Шахеди" на Харківщині. Рухаються у напрямку Чугуєва. Також загроза ударних безпілотників з'явилася для Полтавщини.

Станом на 23:09 кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухаються на північний схід; на Кіровоградщині – на північний захід; на Дніпропетровщині – на Кіровоградщину; на Полтавщині – курсом на Миргород; на Харківщині – на захід, у бік Полтавщини. Також повідомляють, що нові групи "Шахедів" на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини. Напрямок руху – північний.

Вже через пів години повідомили про таку ситуацію: група на Миколаївщині рухається на північ; на Кіровоградщині рухаються на захід, на Полтавщині – курсом на північ, на Харківщині продовжують рух на захід у бік Полтавщини.

О 23:49 повітряна тривога поширилась на Вінниччину.

О 00.10 ситуація з "Шахедами" така:

Мапа alerts.in.ua

Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на Кіровоградщину.

Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини.

Група ударних дронів на Полтавщині – курсом на північний схід.

Група "Шахедів" на Вінниччині рухаються на північний схід.

Група "Шахедів" на Сумщині рухається на північ.

О 1.08 стало відомо, що група "Шахедів" на Черкащині рухається у напрямку Київщини.

Друга група "Шахедів" на Сумщині курсом на північ.

О 1.48 пролунав відбій повітряної тривоги.