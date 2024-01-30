Россияне запустили группы "Шахедов" в Украину

Вечером 29 января в Украине зафиксировали "Шахеды". Воздушная тревога была объявлена в восточных, центральных и южных областях и продолжалась около двух часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Военные сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в южных областях Украины.

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Дословно: "Пока "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области, следуют в направлении Кировоградщины".

Обновлено: В 21:40 сообщили, что в Днепропетровской области угроза применения ударных БПЛА.

В 22:09 военные сообщили, что вторая группа ударных БПЛА движется по территории Николаевской области в северо-западном направлении. Угроза также для Одесщины.

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В 22:38 воздушную тревогу объявили в Черкасской области.

В 22:55 сообщили о "Шахедах" на Харьковщине. Двигаются в направлении Чугуева. Также угроза ударных беспилотников возникла для Полтавщины.

По состоянию на 23:09 несколько групп "Шахедов" на севере Николаева двигаются на северо-восток; на Кировоградщине – северо-западнее; на Днепропетровщине – в Кировоградской области; в Полтавской области – курсом на Миргород; на Харьковщине – к западу, в сторону Полтавщины. Также сообщают, что новые группы "Шахедов" на юге Николаевщины и севере Херсонщины. Направление движения – северное.

Уже через пол часа сообщили о такой ситуации: группа Николаевской области движется на север; на Кировоградщине двигаются на запад, на Полтавщине – курсом на север, на Харьковщине продолжают движение на запад в сторону Полтавщины.

В 23:49 воздушная тревога распространилась на Виннитчину.

В 00.10 ситуация с "Шахедами" такова:

Карта alerts.in.ua

Группа "Шахедов" на севере Николаевщины двигается на Кировоградщину.

Несколько групп вражеских ударных БпЛА в Черкасской области двигаются в направлении Винницкой и Киевской области.

Группа ударных дронов в Полтавской области – курсом на северо-восток.

Группа "Шахедов" в Винницкой области движется на северо-восток.

Группа "Шахедов" в Сумской области движется на север.

В 1.08 стало известно, что группа "Шахедов" в Черкасской области движется в направлении Киевщины.

Вторая группа "Шахедов" в Сумской области курсом на север.

В 1.48 раздался отбой воздушной тревоги.