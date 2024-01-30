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Камишін: Ми перевіряємо українські безпілотники одразу в бою

Тетяна ОлійникВівторок, 30 січня 2024, 00:14
Камишін: Ми перевіряємо українські безпілотники одразу в бою
Олександр Камишін. Фото з його Telegram

Журнал Time написав матеріал про виробництво української зброї та її вплив на перебіг війни, зокрема Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, як запускають безпілотники, які вражають цілі в російських містах.  

Джерело: Time

Деталі: Як пише видання, взимку у російсько-українській війні розпочався "новий етап". Він характеризується ударами безпілотників по цілях у глибині російської території.

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За даними видання, запускаються ці апарати глухої ночі на секретних базах в Україні. Вони ретельно охороняються військовими. Також до запуску мають доступ кілька цивільних інженерів. Time пише, що Камишін також приїжджає дивитися на новітню зброю на стартовому майданчику.

Пряма мова Камишіна: "У нас немає часу випробовувати ці речі на полігоні"… "Ми перевіряємо їх у бою. Тож ми маємо бути присутніми, вносити корективи та покращувати процес".

Деталі: Видання також пише, посилаючись на міністра, що всі останні удари по цілях у Росії наносились дронами українського виробництва.

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Нагадаємо, 18 січня Камишін заявив, що дрон українського виробництва, який вразив нафтобазу в Санкт-Петербурзі, перш ніж досягти цілі пролетів 1250 кілометрів. 

Теми: безпілотникизброявиробництвовійна
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