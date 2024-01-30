Камышин: Мы проверяем украинские беспилотники сразу в бою
Журнал Time написал материал о производстве украинского оружия и его влиянии на ход войны, в частности Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, как запускают беспилотники, поражающие цели в российских городах.
Источник: Time
Детали: Как пишет издание, зимой в российско-украинской войне начался "новый этап". Он характеризуется ударами беспилотников по целям в глубине русской территории.
По данным издания, запускаются эти аппараты глухой ночи на секретных базах в Украине. Они тщательно охраняются военными. Также к запуску имеет доступ несколько гражданских инженеров. Time пишет, что Камышин также приезжает смотреть на новое оружие на стартовой площадке.
Прямая речь Камышина: "У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне"… "Мы проверяем их в бою. Поэтому мы должны присутствовать, вносить коррективы и улучшать процесс".
Детали: Издание также пишет со ссылкой на министра, что все последние удары по целям в России наносились дронами украинского производства.
Напомним, 18 января Камышин заявил, что дрон украинского производства, поразивший нефтебазу в Санкт-Петербурге, прежде чем достичь цели пролетел 1250 километров.