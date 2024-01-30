Камышин: Мы проверяем украинские беспилотники сразу в бою

Журнал Time написал материал о производстве украинского оружия и его влиянии на ход войны, в частности Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, как запускают беспилотники, поражающие цели в российских городах.

Источник: Time

Детали: Как пишет издание, зимой в российско-украинской войне начался "новый этап". Он характеризуется ударами беспилотников по целям в глубине русской территории.

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По данным издания, запускаются эти аппараты глухой ночи на секретных базах в Украине. Они тщательно охраняются военными. Также к запуску имеет доступ несколько гражданских инженеров. Time пишет, что Камышин также приезжает смотреть на новое оружие на стартовой площадке.

Прямая речь Камышина: "У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне"… "Мы проверяем их в бою. Поэтому мы должны присутствовать, вносить коррективы и улучшать процесс".

Детали: Издание также пишет со ссылкой на министра, что все последние удары по целям в России наносились дронами украинского производства.

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Напомним, 18 января Камышин заявил, что дрон украинского производства, поразивший нефтебазу в Санкт-Петербурге, прежде чем достичь цели пролетел 1250 километров.