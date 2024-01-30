Суд не обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони Лієву

Суд не обрав запобіжний захід екскерівнику департаменту Міноборони Олександру Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram, "Суспільне"

Деталі: Прокурор просив взяти Лієва під варту із заставою в розмірі 268,9 млн грн, однак суд відмовив в клопотанні. На засіданні шоумен Олескандр Педан і керівник служби стратегічного планування та аналізу апарату РНБО Андрій Демартіно висловили бажання взяти Лієва на поруки.

Реклама:

Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал". Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряди компанія не відправила.