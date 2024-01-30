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Суд не обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони Лієву

Олена ІвашківВівторок, 30 січня 2024, 00:35
Суд не обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони Лієву
Олександр Лієв, фото Олександр Магула/Суспільне

Суд не обрав запобіжний захід екскерівнику департаменту Міноборони  Олександру Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram, "Суспільне"

Деталі: Прокурор просив взяти Лієва під варту із заставою в розмірі 268,9 млн грн, однак суд відмовив в клопотанні. На засіданні шоумен Олескандр Педан і керівник служби стратегічного планування та аналізу апарату РНБО Андрій Демартіно висловили бажання взяти Лієва на поруки.

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Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. 

За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал". Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряди компанія не відправила.

Теми: Міноборони
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