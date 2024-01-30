Суд не избрал меру пресечения эксчиновнику Минобороны Лиеву

Суд не избрал меру пресечения экскерующему департамента Минобороны Александру Лиеву, который фигурирует по делу о хищении почти 1,5 млрд грн.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram, "Громадське"

Детали: Прокурор просил заключить Лиева под стражу с залогом в размере 268,9 млн грн, однако суд отказал в ходатайстве. На заседании шоумен Александр Педан и руководитель службы стратегического планирования и анализа аппарата СНБО Андрей Демартино выразили желание взять Лиева на поруки.

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Лиева и еще четырех человек подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для ВСУ.

По данным СБУ, в августе 2022 года чиновники Минобороны заключили контракт на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перечислило на счета предприятия деньги, однако артснаряды компания не отправила.