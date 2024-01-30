США вже бачать наслідки зупинення допомоги Україні на полі бою − Блінкен
Ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні уже певним чином позначилась на ситуації на полі бою, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Блінкена на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом
Пряма мова держсекретаря США: "Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою".
Деталі: Він підкреслив, що поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО. І те, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, має стати чітким посланням американському Конгресу, який має схвалити новий запит на фінансування.
Пряма мова Блінкена: "Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тому я думаю, що це має велике значення, навіть більше, ніж велике. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання".
Деталі: Він висловив переконання, що союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а в Конгресі США збережеться двопартійна підтримка Києва.
Блінкен наголосив, що схвалення підтримки України найближчим часом є життєво важливим.
Передісторія:
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.
- Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.
- За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.