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США вже бачать наслідки зупинення допомоги Україні на полі бою − Блінкен

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 09:15
США вже бачать наслідки зупинення допомоги Україні на полі бою − Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото state.gov

Ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні уже певним чином позначилась на ситуації на полі бою, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Блінкена на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

Пряма мова держсекретаря США: "Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою".

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Деталі: Він підкреслив, що поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО. І те, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, має стати чітким посланням американському Конгресу, який має схвалити новий запит на фінансування.

Пряма мова Блінкена: "Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тому я думаю, що це має велике значення, навіть більше, ніж велике. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання".

Деталі: Він висловив переконання, що союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а в Конгресі США збережеться двопартійна підтримка Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Блінкен наголосив, що схвалення підтримки України найближчим часом є життєво важливим.

Передісторія:

  • Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.
  • Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.
  • За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

Теми: СШАдопомога УкраїніБлінкен
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