США уже видят последствия остановки помощи Украине на поле боя − Блинкен

Ситуация с прекращением поставок американской помощи Украине уже определенным образом сказалась на ситуации на поле боя, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Блинкена на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Прямая речь госсекретаря США: "Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя".

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Детали: Он подчеркнул, что текущее финансирование потребностей Украины важно как со стороны США, так и со стороны партнеров по НАТО. И то, что расходы на помощь Украине распределяются между всеми союзниками, должно стать четким посланием американскому Конгрессу, который должен одобрить новый запрос на финансирование.

Прямая речь Блинкена: "Но так же, если Соединенные Штаты не выполнят наших обязательств, то это усложнит европейцам и другим странам возможность продолжать делать то, что они уже делают. Поэтому я думаю, что это имеет большое значение, даже больше, чем большое. Я считаю, что очень важно, чтобы мы выполняли наши обязательства".

Детали: Он выразил убеждение, что союзники будут продолжать поддерживать Украину, а в Конгрессе США сохранится двухпартийная поддержка Киева.

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Блинкен отметил, что одобрение поддержки Украины в ближайшее время является жизненно важным.

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