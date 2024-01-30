США уже видят последствия остановки помощи Украине на поле боя − Блинкен
Ситуация с прекращением поставок американской помощи Украине уже определенным образом сказалась на ситуации на поле боя, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Блинкена на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
Прямая речь госсекретаря США: "Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя".
Детали: Он подчеркнул, что текущее финансирование потребностей Украины важно как со стороны США, так и со стороны партнеров по НАТО. И то, что расходы на помощь Украине распределяются между всеми союзниками, должно стать четким посланием американскому Конгрессу, который должен одобрить новый запрос на финансирование.
Прямая речь Блинкена: "Но так же, если Соединенные Штаты не выполнят наших обязательств, то это усложнит европейцам и другим странам возможность продолжать делать то, что они уже делают. Поэтому я думаю, что это имеет большое значение, даже больше, чем большое. Я считаю, что очень важно, чтобы мы выполняли наши обязательства".
Детали: Он выразил убеждение, что союзники будут продолжать поддерживать Украину, а в Конгрессе США сохранится двухпартийная поддержка Киева.
Блинкен отметил, что одобрение поддержки Украины в ближайшее время является жизненно важным.
Предыстория:
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.
- Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.
- По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.