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CNN: Байден готовий потужно відповісти на удар по базі США в Йорданії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 11:15
CNN: Байден готовий потужно відповісти на удар по базі США в Йорданії
Фото: Getty Images

Посадовці США заявили, що відповідь президента Джо Байдена на удар по військовій базі в Йорданії буде "потужною", але Вашингтон остерігається спровокувати ширшу ескалацію з Іраном.

Джерело: "Європейська правда", телеканал CNN з посиланням на американських посадовців

Деталі: Як зазначає телеканал, відповідь США на атаку, внаслідок якої загинули троє військових і десятки були поранені, буде більш потужною, ніж попередні американські удари у відповідь в Іраку і Сирії, хоча Пентагон і Білий дім намагаються не повідомляти про свої плани.

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За даними співрозмовників телеканалу, адміністрація Байдена може вирішити знову завдати удару по групах бойовиків в Іраку, Сирії або в обох країнах, а також може націлитися на керівництво регіональних угруповань.

Іншим варіантом відповіді є наступальна кібератака, додали посадовці.

Один з американських посадовців заявив, що США намагаються не бути надто конкретними, щоб зберегти певний елемент несподіванки, коли США відповідатимуть.

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"Ми нічого не знімаємо з порядку денного", – заявив представник американського оборонного відомства в інтерв'ю CNN.

Водночас посадовці називають найменш ймовірним варіантом завдання удару по об’єктах безпосередньо на території Ірану. Представники Байдена неодноразово заявляли в понеділок, що США не хочуть вступати у війну з Іраном.

Як заявили джерела телеканалу, хоча США покладають повну відповідальність за напади на Іран, наразі немає жодних ознак того, що Тегеран безпосередньо керував смертоносною атакою або планував її як навмисну ескалацію проти США.

Напередодні стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на цей удар.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після того, як троє американських військових загинули внаслідок атаки на їхню базу в Йорданії.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.

Теми: БайденСШАБлизький Схід
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