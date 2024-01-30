CNN: Байден готов мощно ответить на удар по базе США в Иордании

Чиновники США заявили, что ответ президента Джо Байдена на удар по военной базе в Иордании будет "мощным", но Вашингтон опасается спровоцировать более широкую эскалацию с Ираном.

Источник: "Европейская правда", телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников

Детали: Как отмечает телеканал, ответ США на атаку, в результате которой погибли трое военных и десятки были ранены, будет более мощным, чем предыдущие американские ответные удары в Ираке и Сирии, хотя Пентагон и Белый дом стараются не сообщать о своих планах.

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По данным собеседников телеканала, администрация Байдена может решить снова нанести удар по группам боевиков в Ираке, Сирии или в обеих странах, а также может нацелиться на руководство региональных группировок.

Другим вариантом ответа является наступательная кибератака, добавили чиновники.

Один из американских чиновников заявил, что США стараются не быть слишком конкретными, чтобы сохранить определенный элемент неожиданности, когда США будут отвечать.

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"Мы ничего не снимаем с повестки дня", – заявил представитель американского оборонного ведомства в интервью CNN.

В то же время чиновники называют наименее вероятным вариантом нанесение удара по объектам непосредственно на территории Ирана. Представители Байдена неоднократно заявляли в понедельник, что США не хотят вступать в войну с Ираном.

Как заявили источники телеканала, хотя США возлагают полную ответственность за нападения на Иран, пока нет никаких признаков того, что Тегеран непосредственно руководил смертоносной атакой или планировал ее как преднамеренную эскалацию против США.

Накануне стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после того, как трое американских военных погибли в результате атаки на их базу в Иордании.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.