На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу і загинули
Вівторок, 30 січня 2024, 11:38
У Чортківському районі Тернопільскої області троє дітей провалилися під кригу і загинули.
Джерело: повідомлення ДСНС
Дослівно: "О 10:20 з місцевого ставка поблизу с. Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підліків — 2009, 2010 та 2011 р.н. Діти зникли 28 січня: вийшли з дому й не повернулися".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що до пошуково-рятувальних робіт залучали 40 рятувальників, з яких 8 водолазів, також 10 од. техніки.