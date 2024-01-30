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На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу і загинули

Олександр ШумілінВівторок, 30 січня 2024, 11:38
На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу і загинули
Фото: ДСНС

У Чортківському районі Тернопільскої області троє дітей провалилися під кригу і загинули.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "О 10:20 з місцевого ставка поблизу с. Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підліків — 2009, 2010 та 2011 р.н. Діти зникли 28 січня: вийшли з дому й не повернулися".

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Деталі: Повідомляється, що до пошуково-рятувальних робіт залучали 40 рятувальників, з яких 8 водолазів, також 10 од. техніки.

Теми: Тернопільнадзвичайна подія
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