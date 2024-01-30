На Тернопольщине трое детей провалились под лед и погибли

В Чертковском районе Тернопольской области трое детей провалились под лед и погибли.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "В 10:20 из местного пруда вблизи с. Переволока Чертковского района водолазы ГСЧС изъяли тела трех подростков - 2009, 2010 и 2011 г.р. Дети исчезли 28 января: вышли из дома и не вернулись".

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Детали: Сообщается, что к поисково-спасательным работам привлекали 40 спасателей, из которых 8 водолазов, также 10 ед. техники.