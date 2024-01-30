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31 січня і 1 лютого будуть без опадів, а далі прийдуть дощ і сніг

Ірина БалачукВівторок, 30 січня 2024, 12:02
31 січня і 1 лютого будуть без опадів, а далі прийдуть дощ і сніг
Фото ілюстративне з pixabay.com

В останній день січня та в перший день лютого в Україні утримається прохолодна погода, без опадів, з 2 лютого очікується дощ зі снігом по всій території країни.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "31 січня без опадів; вночі та вранці на півдні країни місцями туман, у більшості західних та північно-східних областей на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°".

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Деталі: У Києві у середу вночі -1°…-3°, вдень +1°…+3°, без опадів, вітер південно-східний 5-10 м/с. 

 
скриншот з сайту УГМЦ

1 лютого в Україні без опадів, лише у західних, місцями і в північних областях вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-12 м/с.

У столиці у четвер вночі -1°…-3°, вдень +1°…+3°, без опадів, вітер південно-східний 5-10 м/с. 

ВІДЕО ДНЯ
 
скриншот з сайту УГМЦ

2 лютого в Україні місцями невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-12 м/с.

У Києві 2 лютого вночі +1°…-1°, невеликий мокрий сніг, вдень +3°…+5°, невеликий дощ та мокрий сніг, вітер північно-східний 7-12 м/с. 

 
скриншот з сайту УГМЦ

Теми: погода
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