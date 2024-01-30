31 января и 1 февраля будут без осадков, а дальше придут дождь и снег

В последний день января и в первый день февраля в Украине сохранится прохладная погода, без осадков, со 2 февраля ожидается дождь со снегом по всей территории страны.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "31 января без осадков; ночью и утром на юге страны местами туман, в большинстве западных и северо-восточных областей на дорогах местами гололедица; температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°".

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Детали: В Киеве в среду ночью -1°...-3°, днем +1°...+3°, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

скриншот с сайта УГМЦ

1 февраля в Украине без осадков, лишь в западных, местами и в северных областях днем небольшой мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-12 м/с.

В столице в четверг ночью -1°...-3°, днем +1°...+3°, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

скриншот с сайта УГМЦ

2 февраля в Украине местами небольшой мокрый снег, на юге с дождем; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-12 м/с.

В Киеве 2 февраля ночью +1°...-1°, небольшой мокрый снег, днем +3°...+5°, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-восточный 7-12 м/с.