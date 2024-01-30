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Через зліт МіГа по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Валентина РоманенкоВівторок, 30 січня 2024, 12:17
Через зліт МіГа по всій Україні оголошували повітряну тривогу
ілюстративне фото Getty Images

Вдень 30 січня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно ПС: "Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка".

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Деталі: Російський винищувач МіГ-31К є потенційним носієм аеробалістиної ракети "Кинджал".

Пізніше Повітряні сили сповістили про загрозу балістики в Харківській, Сумській та Полтавській області.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, про вибух у місті. Пізніше мер уточнив, що йдеться про зафіксоване влучання в області (у передмісті Харкова). За попередньою інформацією – без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Приблизно за 26 хвилин пішли відбої щодо МіГа.

Теми: повітряна тривога
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