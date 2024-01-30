Из-за взлета МиГа по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Вторник, 30 января 2024, 12:17
Днем 30 января по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно ВС: "Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка".
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Детали: Российский истребитель МиГ-31К является потенциальным носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Позже Воздушные силы известили об угрозе баллистики в Харьковской, Сумской и Полтавской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, о взрыве в городе. Позже мэр уточнил, что речь идет о зафиксированном попадании в области (в пригороде Харькова). По предварительной информации - без пострадавших.
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Обновлено: Примерно через 26 минут пошли отбои относительно МиГа.