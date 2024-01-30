Орбан погодився розблокувати €50 млрд для України за однієї умови

Угорський прем’єр Віктор Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісний варіант угоди щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі €50 євро, який полягає у тому, щоб допомогу затверджувати щорічно.

Джерело: Орбан в інтерв’ю французькому виданню Le Point, яке оприлюднила пресслужба угорського прем’єра, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Орбана, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто по суті це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.

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Орбан зазначив, що це щорічне затвердження також має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС.

Пряма мова Орбана: "На жаль, ця позиція розуміється або інтерпретується деякими країнами як засіб щорічного шантажу…Наша позиція полягає в тому, що мова йде не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу".

Що було раніше:

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Минулої п'ятниці посадовець ЄС заявив, що переговори про схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина не проявляє гнучкості напередодні саміту 1 лютого.

Водночас політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Брюссель шантажує Будапешт, незважаючи на запропонований ним компроміс, який дозволить Євросоюзу профінансувати пакет допомоги Україні на 50 млрд євро.

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