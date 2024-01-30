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Орбан согласился разблокировать €50 млрд для Украины при одном условии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 12:47
Орбан согласился разблокировать €50 млрд для Украины при одном условии
Виктор Орбан, фото: Getty Images

Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссный вариант соглашения по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме €50 евро, который заключается в том, чтобы помощь утверждать ежегодно.

Источник: Орбан в интервью французскому изданию Le Point, которое обнародовала пресс-служба венгерского премьера, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Орбана, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть по сути это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

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Орбан отметил, что это ежегодное утверждение также должно происходить единогласно всеми членами ЕС.

Прямая речь Орбана: "К сожалению, эта позиция понимается или интерпретируется некоторыми странами как средство ежегодного шантажа ... Наша позиция заключается в том, что речь идет не о шантаже вето, а о восстановлении и сохранении единства Европейского Союза".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В прошлую пятницу чиновник ЕС заявил, что переговоры об одобрении четырехлетней программы финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро усложняются, поскольку Венгрия не проявляет гибкости накануне саммита 1 февраля.
  • В то же время политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Брюссель шантажирует Будапешт, несмотря на предложенный им компромисс, который позволит Евросоюзу профинансировать пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

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Темы: ОрбанВенгрияпомощь УкраинеЕС
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