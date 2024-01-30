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На Київщині чоловік погрожував підірвати міною будинок разом із правоохоронцями

Валентина РоманенкоВівторок, 30 січня 2024, 12:48
На Київщині чоловік погрожував підірвати міною будинок разом із правоохоронцями
фото прокуратури

На Київщині чоловік погрожував підірвати будинок разом із правоохоронцями.

Джерело: поліція та прокуратура Київської області

Деталі: За даними слідства, 25 січня 2024 року працівники патрульної поліції прибули за викликом до одного з сіл Фастівського району.

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Коли правоохоронці зайшли до будинку, 58-річний чоловік дістав протипіхотну міну та погрожував усіх підірвати. Аби не наражати на небезпеку дитину, що перебувала вдома у підозрюваного, вони разом з нею покинули будинок.

Повідомляється, що завдяки злагодженим діям правоохоронців правопорушника затримали.

У ході обшуків у затриманого вилучили протипіхотні та мінометні міни, запали, димові гранати, електродетонатор, вибухові речовини, підривачі, набої, саморобні вибухові пристрої.

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Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Теми: Київська областьполіціяпрокуратуразброя
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