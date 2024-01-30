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На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями

Валентина РоманенкоВторник, 30 января 2024, 12:48
На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями
фото прокуратуры

На Киевщине мужчина угрожал взорвать дом вместе с правоохранителями.

Источник: полиция и прокуратура Киевской области

Детали: По данным следствия, 25 января 2024 года работники патрульной полиции прибыли по вызову в одно из сел Фастовского района.

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Когда правоохранители зашли в дом, 58-летний мужчина достал противопехотную мину и угрожал всех взорвать. Чтобы не подвергать опасности ребенка, который находился дома у подозреваемого, они вместе с ним покинули дом.

Сообщается, что благодаря слаженным действиям правоохранителей правонарушителя задержали.

В ходе обысков у задержанного изъяли противопехотные и минометные мины, запалы, дымовые гранаты, электродетонатор, взрывчатые вещества, взрыватели, патроны, самодельные взрывные устройства.

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Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: Киевская областьполицияпрокуратураоружие
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