ДБР: На Одещині підприємець разом із правоохоронцями переправляв ухилянтів до Молдови
На Одещині підприємець організував схему заробітку на військовозобов’язаних, залучивши до оборудки двох правоохоронців.
Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань
Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої групи з Одещини, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця.
Зокрема підприємець займався пошуком охочих за гроші незаконно перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я. Правоохоронці забезпечували формальний огляд та пропускали чоловіків з липовими довідками через державний кордон.
Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив ухилянтів у Республіку Молдова".
Деталі: За такі "послуги" зловмисники брали 7 тисяч доларів США. В ДБР кажуть, що задокументували чотири таких факти.
"ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою повідомило про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу", - сказано у повідомленні.