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ДБР: На Одещині підприємець разом із правоохоронцями переправляв ухилянтів до Молдови

Олександр ШумілінВівторок, 30 січня 2024, 12:59
ДБР: На Одещині підприємець разом із правоохоронцями переправляв ухилянтів до Молдови
Фото: ДБР

На Одещині підприємець організував схему заробітку на військовозобов’язаних, залучивши до оборудки двох правоохоронців.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої групи з Одещини, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця.

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Зокрема підприємець займався пошуком охочих за гроші незаконно перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я. Правоохоронці забезпечували формальний огляд та пропускали чоловіків з липовими довідками через державний кордон.

Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив ухилянтів у Республіку Молдова".

Деталі: За такі "послуги" зловмисники брали 7 тисяч доларів США. В ДБР кажуть, що задокументували чотири таких факти.

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"ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою повідомило про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу", - сказано у повідомленні.

Теми: ДБРОдеська область
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