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ГБР: В Одесской области предприниматель вместе с правоохранителями переправлял уклонистов в Молдову

Александр ШумилинВторник, 30 января 2024, 12:59
ГБР: В Одесской области предприниматель вместе с правоохранителями переправлял уклонистов в Молдову
Фото: ГБР

В Одесской области предприниматель организовал схему заработка на военнообязанных, привлекая к сделке двух правоохранителей.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "Работники ГБР сообщили о подозрении членам организованной группы из Одесской области, которые переправляли уклонистов за границу. Незаконную схему заработка на военнообязанных организовал предприниматель, привлекая к сделке двух правоохранителей и местного жителя.

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В частности предприниматель занимался поиском желающих за деньги незаконно пересечь границу и подделывал для них документы о снятии их с воинского учета по состоянию здоровья. Правоохранители обеспечивали формальный осмотр и пропускали мужчин с липовыми справками через государственную границу.

Четвертый участник группы, который является многодетным отцом, на собственном авто перевозил уклонистов в Республику Молдова".

Детали: За такие "услуги" злоумышленники брали 7 тысяч долларов США. В ГБР говорят, что задокументировали четыре таких факта.

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"ГБР во взаимодействии с СБУ и Госпогранслужбой сообщило о подозрении организатору и трем участникам преступной группы в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказано в сообщении.

Темы: ГБРОдесская область
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