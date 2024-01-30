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Росія створює нову армію найманців в Африці замість "вагнерівців" – Bloomberg

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 січня 2024, 14:35
Росія створює нову армію найманців в Африці замість вагнерівців – Bloomberg
Фото: Getty Images

Росія з метою розширення свого впливу в Африці, планує створити експедиційні сили у кількості 20 тисяч найманців замість бойовиків "ПВК Вагнер".

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Африканський корпус, який неоднозначно поділяє назву експедиційних сил Адольфа Гітлера, має намір завербувати новобранців і колишніх бійців "Вагнера" до середини року для розгортання щонайменше в п'яти дружніх Росії країнах - Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Нігері - згідно з даними групи. Після смерті Пригожина "Вагнер" технічно розформували, але він продовжує діяти".

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Деталі: Видання твердить, що африканський корпус посилить військову присутність Росії за допомогою мережі баз під контролем Міноборони РФ у намаганні відродити вплив Москви в умовах стрімкого зменшення впливу Заходу.

"Це також дозволило б Кремлю зміцнити контроль над бізнес-мережею "Вагнера" в Африці, включаючи потенційно прибуткові гірничодобувні інтереси, після смерті минулого року засновника групи Євгена Пригожина", - зазначає видання.

За даними неназваного близького до Міністерства оборони РФ джерела видання, у планах набрати 20 тисяч найманці, однак незрозуміло, де військове відомство зможе стільки людей знайти.

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Bloomberg нагадує, що навіть на піку своєї активності в африканських операціях "Вагнера" було щонайбільше кілька тисяч осіб, при цьому Росія намагається завербувати щонайменше ще 250 тисяч для участі у війні в Україні цього року.

Також, якщо Росія перейде до "офіційної військової ролі" в Африці, вона втратить можливість заперечувати звинувачення ООН у воєнних злочинах в Африці, висунутих проти "ПВК Вагнгер".

"Для росіян це також має і зворотній бік, який полягає в тому, що у вас більше немає можливості заперечувати. Якщо ви ребрендуєте ці сили як частину армії, ви тепер володієте цією проблемою", - сказав виданню колишній спеціальний посол США в Сахелі Джей Пітер Фам.

Теми: АфрикаРосіяВагнер
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