Россия создает новую армию наемников в Африке вместо "вагнеровцев" - Bloomberg

Россия с целью расширения своего влияния в Африке, планирует создать экспедиционные силы в количестве 20 тысяч наемников вместо боевиков "ЧВК Вагнер".

Источник: Bloomberg

Дословно: "Африканский корпус, который неоднозначно разделяет название экспедиционных сил Адольфа Гитлера, намерен завербовать новобранцев и бывших бойцов "Вагнера" до середины года для развертывания по меньшей мере в пяти дружественных России странах - Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигере - согласно данным группы. После смерти Пригожина "Вагнер" технически расформировали, но он продолжает действовать".

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Детали: Издание утверждает, что африканский корпус усилит военное присутствие России с помощью сети баз под контролем Минобороны РФ в попытке возродить влияние Москвы в условиях стремительного уменьшения влияния Запада.

"Это также позволило бы Кремлю укрепить контроль над бизнес-сетью "Вагнера" в Африке, включая потенциально прибыльные горнодобывающие интересы, после смерти в прошлом году основателя группы Евгения Пригожина", - отмечает издание.

По данным неназванного близкого к Министерству обороны РФ источника издания, в планах набрать 20 тысяч наемников, однако непонятно, где военное ведомство сможет столько людей найти.

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Bloomberg напоминает, что даже на пике своей активности в африканских операциях "Вагнера" было максимум несколько тысяч человек, при этом Россия пытается завербовать по меньшей мере еще 250 тысяч для участия в войне в Украине в этом году.

Также, если Россия перейдет к "официальной военной роли" в Африке, она потеряет возможность отрицать обвинения ООН в военных преступлениях в Африке, выдвинутых против "ЧВК Вагнгер".

"Для россиян это также имеет и обратную сторону, которая заключается в том, что у вас больше нет возможности отрицать. Если вы ребрендируете эти силы как часть армии, вы теперь владеете этой проблемой", - сказал изданию бывший специальный посол США в Сахеле Джей Питер Фам.