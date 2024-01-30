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Зеленський буде онлайн на саміті ЄС, де говоритимуть про допомогу Україні 

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 15:22
Зеленський буде онлайн на саміті ЄС, де говоритимуть про допомогу Україні 
Володимир Зеленський у кабінеті, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський у форматі онлайн візьме участь у позачерговому саміті Європейського Союзу 1 лютого, де розглядатимуть довгострокову фінансову підтримку України.

Джерело: високопосадовець ЄС, який спілкувався на умовах анонімності, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Щодо Зеленського – так, він під'єднається".

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Деталі: Під час останнього чергового саміту ЄС у грудні очікувалась персональна участь президента України, однак тоді він також долучився онлайн.

За повідомленнями ЗМІ, лідери країн Євросоюзу на саміті в четвер підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні.

Головною темою саміту в четвер у Брюсселі є спроба досягти згоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який заблокувала Угорщина на попередньому саміті в грудні.

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Цьому передувало: Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу.

Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Теми: допомога УкраїніЄСЗеленський
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