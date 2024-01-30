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Зеленский будет онлайн на саммите ЕС, где обсудят помощь Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 15:22
Зеленский будет онлайн на саммите ЕС, где обсудят помощь Украине
Владимир Зеленский в кабинете, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в формате онлайн примет участие во внеочередном саммите Европейского Союза 1 февраля, где будут рассматривать долгосрочную финансовую поддержку Украины.

Источник: высокопоставленный чиновник ЕС, который общался на условиях анонимности, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Относительно Зеленского – да, он подключится".

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Детали: Во время последнего очередного саммита ЕС в декабре ожидалось персональное участие президента Украины, однако тогда он также присоединился онлайн. На декабрьской встрече лидеры Евросоюза сумели преодолеть сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана и согласовали открытие переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

По сообщениям СМИ, лидеры стран Евросоюза на саммите в четверг подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине.

Главной темой саммита в четверг в Брюсселе является попытка достичь согласия по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на четыре года, который заблокировала Венгрия на предыдущем саммите в декабре.

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Этому предшествовало: Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза.

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.

Темы: помощь УкраинеЕСЗеленский
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