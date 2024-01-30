Позичив у мами 200 тис. доларів: з’явилася декларація Труханова

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у декларації, що в 2021 році його матері подарували понад 11 млн грн, а на початку повномасштабного вторгнення мер позичив у неї 200 тисяч доларів.

Джерело: декларації Труханова за 2021 та 2022 роки на сайті НАЗК

Деталі: Національно агентство з питань запобігання корупції оприлюднило декларації про доходи за 2021 та 2022 роки Труханова та його родини.

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В декларації міського голови за 2021 рік вказано, що його вітчим Микола Данилюк подарував матері Труханова 11,5 мільйонів гривень.

Прибутки родини за 2021 рік склали: 277 913 грн – зарплата Труханова, 34 198 грн – пенсія його матері, 10 731 грн – дохід матері від надання майна в оренду, 1 188 007 грн – дохід матері від цінних паперів, 11 577 213 грн – подарунок матері від вітчима, 97 664 грн – пенсія вітчима.

Труханов задекларував 66 723 грн готівки, а також 350 925 грн, 2 526 доларів та 16 423 євро на банківських рахунках.

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Його мати, згідно з декларацією, зберігала готівкою 1 033 840 гривень та 658 000 доларів. На банківських рахунках вона задекларувала 44 782 євро та понад 150 тисяч грн.

У декларації за 2022 рік Труханов повідомив, що позичив у мами 200 тисяч доларів у квітні.

Минулого року задекларовані прибутки родини склали: 285 574 грн – зарплата Труханова, 41 170 – пенсія матері, 10 731 грн – дохід матері від надання майна в оренду, 2 646 – соцвиплати матері, 110 464 грн – пенсія вітчима.

Труханов повідомив у декларації, що у 2022 році мав 355 913 грн та 180 000 доларів готівки, а також 418 777 грн, 2 526 доларів та 16 247 євро на банківських рахунках.

Мати Труханова задекларувала 846 740 грн та 502 782 доларів готівкових коштів, а також 29 484 грн на банківських рахунках. Вітчим тримає у банку 774 грн.

Довідково: У декларації не вказані доходи та майно колишньої дружини Труханова та їхніх спільних дітей.

У 2019 році було відкрито провадження за підозрою у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях Труханова в 2015-2016 роках, які відрізнялися від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн.

Пізніше була відкрита ще одна справа – за недостовірне декларування в 2017 році.

У 2020 році Вищий антикорупційний суд закрив обидві справи, оскільки Конституційний Суд скасував відповідальність за цією статтею.