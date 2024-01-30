Одолжил у мамы 200 тысяч долларов: появилась декларация Труханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов указал в декларации, что в 2021 году его матери подарили более 11 млн грн, а в начале полномасштабного вторжения мэр занял у нее 200 тысяч долларов.

Источник: декларации Труханова за 2021 и 2022 годы на сайте НАПК

Детали: Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало декларации о доходах за 2021 и 2022 годы Труханова и его семьи.

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В декларации городского головы за 2021 год указано, что его отчим Николай Данилюк подарил матери Труханова 11,5 миллионов гривен.

Доходы семьи за 2021 год составили: 277 913 грн - зарплата Труханова, 34 198 грн - пенсия его матери, 10 731 грн - доход матери от предоставления имущества в аренду, 1 188 007 грн - доход матери от ценных бумаг, 11 577 213 грн - подарок матери от отчима, 97 664 грн - пенсия отчима.

Труханов задекларировал 66 723 грн наличных, а также 350 925 грн, 2 526 долларов и 16 423 евро на банковских счетах.

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Его мать, согласно декларации, хранила наличными 1 033 840 гривен и 658 000 долларов. На банковских счетах она задекларировала 44 782 евро и более 150 тысяч грн.

В декларации за 2022 год Труханов сообщил, что занял у мамы 200 тысяч долларов в апреле.

В прошлом году задекларированные доходы семьи составили: 285 574 грн - зарплата Труханова, 41 170 - пенсия матери, 10 731 грн - доход матери от предоставления имущества в аренду, 2 646 - соцвыплаты матери, 110 464 грн - пенсия отчима.

Труханов сообщил в декларации, что в 2022 году имел 355 913 грн и 180 000 долларов наличных, а также 418 777 грн, 2 526 долларов и 16 247 евро на банковских счетах.

Мать Труханова задекларировала 846 740 грн и 502 782 долларов наличных средств, а также 29 484 грн на банковских счетах. Отчим держит в банке 774 грн.

Справочно: В декларации не указаны доходы и имущество бывшей жены Труханова и их общих детей.

В 2019 году было открыто производство по подозрению в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях Труханова в 2015-2016 годах, которые отличались от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн.

Позже было открыто еще одно дело - за недостоверное декларирование в 2017 году.

В 2020 году Высший антикоррупционный суд закрыл оба дела, поскольку Конституционный Суд отменил ответственность по этой статье.